Inter-Fiorentina, un anno dopo calendario uguale ma significato opposto

Sabato alle 18.00 si giocherà Inter-Fiorentina, anticipo della giornata 28 della Serie A 2022/23. Una gara che, rispetto a un anno fa, si gioca più o meno nello stesso periodo. E che si spera abbia lo stesso seguito (ma non il risultato).

MOMENTO TOPICO – Inter-Fiorentina di sabato sarà la gara che aprirà l’ultimo quarto stagionale dei nerazzurri. Nonché un mese di fuoco, che vede la squadra di Simone Inzaghi impegnata su ogni fronte. Ed è una partita che incarna il significato di ripartenza anche su un altro livello. Perché arriva dopo due sconfitte consecutive dell’Inter, contro Spezia e Juventus. Pertanto i nerazzurri non possono permettersi in alcun modo di sbagliare l’approccio. Né dovranno guardare alle numerose coincidenze con l’anno scorso.

AGENDE SIMILI – Nella stagione 2021/22 Inter-Fiorentina si giocò il 19 marzo, appena prima della sosta delle nazionali. E subito dopo arrivò la trasferta di Torino con la Juventus (0-1, gol-vittoria di Hakan Calhanoglu). Quest’anno la sfida coi viola arriva invece a cavallo di una doppia sfida coi bianconeri di Massimiliano Allegri (il 4 aprile all’Allianz Stadium si disputerà l’andata delle semifinali di Coppa Italia). La speranza dei nerazzurri è che l’esito possa essere lo stesso, anche (e non solo) per vendicare la sconfitta di poche settimane fa. Purché cambi il risultato del match contro Vincenzo Italiano.

CRISI DIVERSE – L’anno scorso Inter-Fiorentina terminò 1-1, con diverse critiche alla gestione di Simone Inzaghi. Un momento difficile da cui i nerazzurri ripartirono per firmare 10 vittorie nelle 11 gare successive (l’unico neo è quello di Bologna). In questa stagione invece il ritorno coi viola arriva nel picco di massima difficoltà del tecnico nerazzurro. Il cui futuro all’Inter è tutt’altro che certo. Per questo motivo, lui, lo staff e i giocatori dovranno fare tabula rasa dell’ultimo periodo. Ad aprile i nerazzurri si giocano l’accesso alle semifinali di Champions League e alla finale di Coppa Italia. Ma il reale obiettivo, in secondo piano, è un altro: finire l’anno tra le prime 4 in Serie A. E si può raggiungere solo vincendo più partite possibili da qui alla fine. A partire da quella contro la Fiorentina, sabato alle 18.