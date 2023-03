Zhang e le difficoltà nella cessione: Oaktree attende in silenzio – CdS

La volontà di Steven Zhang di cedere l’Inter c’è, ma al momento pare ci siano diverse difficoltà per il raggiungimento di questo obiettivo

OMBRE – Steven Zhang è alle prese con la cessione del club. I problemi però ci sono, ma non si capisce se dipendano da delle pretese troppo alte oppure, più semplicemente, dalla mancanza di compratori. E nel frattempo, il fondo Oaktree attende maggio 2024, periodo in cui potrà esercitare il diritto di pegno. Il fatto che Zhang abbia bisogno di monetizzare proprio per evitare l’entrata in scena di Oaktree non aiuta di certo nella vendita del club. Il mercato lo sa bene e rende più complicata qualsiasi trattativa per la vendita del club.

Fonte: Corriere dello Sport – Alessandro F. Giudice