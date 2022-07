Baroni fa un bilancio: «Serie A, dobbiamo correre! Ma non ci difenderemo»

Marco Baroni, allenatore del Lecce che sfiderà l’Inter alla prima giornata di Serie A, attraverso i canali ufficiali del club ha tracciato anche un bilancio del ritiro pre-campionato che si concluderà venerdì.

BILANCIO – Marco Baroni è soddisfatto del lavoro che sta svolgendo con il Lecce e fa un bilancio della situazione generale in vista dell’esordio in Serie A contro l’Inter: «Ritiro fin qui positivo perché la prima attenzione è sempre al lavoro e lo abbiamo fatto tantissimo, dobbiamo cercare di andare forte e ridurre il gap con le altre squadre. Non abbiamo avuto infortuni quindi è un bilancio positivi. Siamo un cantiere aperto, ora i ragazzi devono darci delle indicazioni importanti per il campionato che arriverà a breve. Il Lecce in Serie A non può andare a difendersi».