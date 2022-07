VIDEO – Dybala a Torino con l’entourage: ecco le due ‘nuove’ insidie per l’Inter

Paulo Dybala è tornato in Italia. A Torino ma ovviamente non alla Juventus. L’attaccante argentino vuole tornare protagonista in Serie A. Oltre all’Inter avanzano due “nuove” candidature, con i pro e i contro della situazione. Di seguito il video con l’intervento del collega Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky Sport

NB: Se non visualizzi correttamente questo o altri video sul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezione VIDEO di Inter-News.it (clicca qui).