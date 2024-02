Allegri cambia obiettivo: «Arrivare secondi risultato importante»

Allegri ha parlato nel post partita di Juventus-Frosinone, sfida vinta dai bianconeri nel finale per 3-2. Il tecnico bianconero, a Sky Sport, ha parlato così degli obiettivi stagionali della squadra

OBIETTIVO – Queste le parole di Allegri: «Oggi era importante tornare a vincere, lo abbiamo fatto all’ultimo minuto, per noi è stato un risultato importante perché alla Juventus quando mancano i risultati sale la pressione. Questo gruppo sta facendo cose importanti, ha fatto 57 punti. Era un test importante anche oggi per giocare una partita sotto pressione come questa, per l’importanza del risultato. Per un giocatore le partite importanti come quella di Milano hanno pressione, ma oggi era una partita diversa. Sono stati bravi e questo è un passettino in avanti che la squadra farà. Obiettivi? Guardiamo al presente, la società penserà al futuro. Noi abbiamo rimesso il Bologna a punti, ma mancano tante partite e abbiamo scontri diretti. Non cadremo nel limbo, raggiungere il secondo posto sarebbe importante per la squadra. Una crescita nel percorso».