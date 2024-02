Lecce-Inter, Inzaghi con la difesa inedita! La probabile formazione

TURNOVER− Manca sempre meno al calcio d’inizio di Lecce-Inter, sfida valida per la ventiseiesima giornata di Serie A. Inzaghi, dovrebbe confermare le sensazioni delle ultime ore: si va verso un ampio turnover, sia per la logica delle rotazioni sia per i forfait dell’ultimo minuto. In porta non ci sarà Sommer, fermato da un’influenza: al suo posto Audero, che esordirà ufficialmente in Serie A con la maglia dell’Inter. In difesa, senza Acerbi e con Bastoni in diffida, il tecnico si affiderà dal 1′ a Bisseck, con de Vrij in mezzo e Carlos Augusto come braccetto di sinistra. A centrocampo rifiatano Barella e Calhanoglu (non al meglio): al loro posto pronti Frattesi ed Asllani con il solito Mkhitaryan a completare il reparto. In attacco, senza Thuram, agiranno Lautaro Martinez e Sanchez, avanti su Arnautovic per una maglia dal 1′. Questa la probabile formazione dell’Inter contro il Lecce: