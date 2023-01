Inter-Verona 1-0, il tabellino della partita della 18ª giornata di Serie A

Inter-Verona è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-0: questo il tabellino della partita valida per la diciottesima giornata di Serie A 2022-2023.

VINTA CONTRO 11+5 – Nonostante l’ennesimo arbitraggio disarmante l’Inter riesce lo stesso a portare a casa tre punti fondamentali per agganciare la Juventus al terzo posto e andare a -1 dal Milan. Contro un modestissimo Verona decide la prima azione, il gol di Lautaro Martinez al 3′ che vale tutto l’oro del mondo. Poi lo show se lo prendono Michael Fabbri e il VAR Francesco Fourneau. Il secondo non rimanda il primo al monitor per una plateale parata di Isak Hien a fine primo tempo, su tiro di Henrikh Mkhitaryan, il direttore di gara ignora un evidentissimo secondo giallo sempre a Hien che placca Edin Dzeko. Così il risultato rimane in bilico, ma a differenza di sabato scorso a Monza lo scippo non si completa del tutto. Questo il tabellino di Inter-Verona.

INTER-VERONA 1-0 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, A. Bastoni; Darmian, Gagliardini, Calhanoglu (69′ Asllani), Mkhitaryan (77′ Barella), Dimarco (77′ Gosens); Dzeko (69′ Correa), Lautaro Martinez (89′ V. Carboni).

In panchina: Cordaz, Brazao, Dumfries, de Vrij, Bellanova, D’Ambrosio, Curatolo, Zanotti.

Allenatore: Simone Inzaghi

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz (66′ Magnani), Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic (65′ Lasagna), Tameze (65′ Miguel Veloso), Doig (80′ Piccoli); Kallon (57′ Sulemana), Lazovic; Djuric.

In panchina: A. Berardi, Perilli, Henry, Gunter, F. Terracciano, Cabal, Coppola, Bragantini.

Allenatore: Marco Zaffaroni

Arbitro: Michael Fabbri della sezione di Ravenna (Valeriani – Di Monte; Minelli; VAR Fourneau; A. VAR Marchetti)

Gol: 3′ Lautaro Martinez

Ammoniti: Dawidowicz, Hien, Sulemana (V)

Recupero: 2′ PT, 4′ ST