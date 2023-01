Lautaro Martinez: «Ci crediamo, ma non dobbiamo sbagliare! Derby…»

Il match-winner di Inter-Verona, Lautaro Martinez, è stato intervistato da Sky Sport al termine della gara. L’attaccante argentino ha fatto il punto sull’importanza di stasera e sul derby contro il Milan di mercoledì in Supercoppa Italiana

CREDERCI SEMPRE – Non molla Lautaro Martinez che, dopo aver deciso Inter-Verona, ha sottolineato la voglia della squadra di credere ancora nello scudetto: «Sapevamo che questa sarebbe stata una partita dura, tosta. Loro giocano a uomo e a tutto campo. Abbiamo trovato subito il gol, poi abbiamo fatto quello che abbiamo preparato. È stato importante aver preso tre punti qui a casa. Noi ci crediamo, è ancora lunga. Ma non dobbiamo sbagliare più e prendere tutti i punti che rimangono. Se no sarà difficile perché il Napoli è lontano. Al Mondiale non ho fatto quello che volevo, ma cerco di tornare subito in forma. Adesso riposiamoci, domani partiamo e andiamo a fare il nostro lavoro per portare la Coppa ai tifosi dell’Inter»