Inter-Verona, pagelle: Lautaro Martinez illumina 7, Dzeko offuscato 5.5!

L’Inter vince contro il Verona con il minimo sforzo per 1-0 e si porta a -1 dal secondo posto occupato dal Milan (vedi report). Lautaro Martinez segna ed è il migliore in campo, 7. Edin Dzeko soffre il calendario fitto, gioca senza aumentare i giri del motore, 5.5.

ANDRÉ ONANA 6 – Un tiro in porta del Verona, una parata e niente più. La sua gestione e calma palla al piede è divina e permette all’Inter di organizzarsi in fase di impostazione dal basso.

Inter-Verona, pagelle – DIFESA

MILAN SKRINIAR 6.5 – Raddoppia Doig quando può, non soffre gli avversari sulla sua fascia. Piccoli malintesi con Onana nel finale del primo tempo. Arpiona il passaggio di Lazovic nei minuti finali ed è decisivo.

FRANCESCO ACERBI 6.5 – Djuric è più alto, ma il difensore è intelligente e lavora di anticipo per evitare di lasciare spazi. Sbaglia poco e si proietta anche in avanti.

ALESSANDRO BASTONI 6 – Continue sovrapposizioni per Dimarco, anche non premiate. Cerca spesso verticalizzazioni per i due attaccanti.

Inter-Verona, pagelle – CENTROCAMPO

MATTEO DARMIAN 6.5 – Doig non è mai un pericolo, l’esterno controlla senza faticare. Si accentra quando Onana riceve palla.

ROBERTO GAGLIARDINI 6 – Quando i ritmi della partita sono bassi, il centrocampista si adegua e non corre pericoli. Basta questo, non si chiede altro ad un giocatore con evidenti limiti.

HAKAN CALHANOGLU 6.5 – Fame, grinta, corsa e qualità. Il turco ha recuperato in maniera eccellente dall’infortunio.

– DAL 69′ KRISTJAN ASLLANI 6.5 – Entra come meglio non poteva. Verticalizzazioni di prima per gli attaccanti, poi il tiro dai 25 metri che va vicino al gol. Sfortunato l’albanese.

HENRIKH MKHITARYAN 7 – Il migliore nerazzurro nel primo tempo, colui che crea le migliori occasioni da gol. Da una sua incursione centrale nasce il gol di Lautaro Martinez, da un’altra dovrebbe essere nato un rigore, ingiustamente non fischiato.

– DAL 77′ NICOLÒ BARELLA 6 – Pulisce le trame di gioco, dà qualità e gestisce molto bene la palla.

FEDERICO DIMARCO 6.5 – Corre sulla fascia, trova gli attaccanti e la sua posizione mette in difficoltà la difesa veneta.

– DAL 77′ ROBIN GOSENS 6 – Chiude l’esterno avversario sulla sua fascia e guadagna un fallo laterale. Nient’altro da ricordare.

Inter-Verona, pagelle – ATTACCO

LAUTARO MARTINEZ 7 – Sempre el toro, che segna dopo appena 3 minuti dall’inizio della partita. Vive un periodo di splendida forma, si spera continui per la Supercoppa Italiana.

– DALL’88’ VALENTIN CARBONI S.V.

EDIN DZEKO 5.5 – Spento, fuori dal vivo del gioco e spesso impreciso. Gioca sempre spalle alla porta, ma sbaglia appoggi e tira in modo sbilenco.

– DAL 69′ JOAQUIN CORREA 6 – Entra meglio di altre volte, ma niente di trascendentale nei minuti in campo.

Il voto in panchina – ALLENATORE

SIMONE INZAGHI 6 – L’Inter fa il minimo indispensabile, torna alla vittoria in campionato e recupera punti dalla Juventus e dal Milan. Verona studiato bene, la squadra in fase di possesso trova spesso importanti spazi ma è poco cattiva e non chiude prima la partita. La difesa corre zero rischi, altro clean sheet in casa.

Le pagelle degli avversari: il Verona di Zaffaroni

VERONA – Montipo 6; Dawidowicz 5.5 (Magnani 6), Hien 5.5, Ceccherini 6; Depaoli 5.5, Ilic 6 (Lasagna 6), Tameze 5.5 (Veloso 6), Doig 5.5 (Piccoli 5.5); Lazovic 5.5, Kallon 6 (Sulemana 6), Djuric 5.5 All. Zaffaroni 6