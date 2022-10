Inter-Sampdoria, Dzeko riposa? Uno in vantaggio dal 1′! Staffetta dietro – SM

Inter-Sampdoria è la sfida in programma sabato alle 20.45 a San Siro e valevole per la dodicesima giornata di Serie A (QUI le ultime sui blucerchiati). Inzaghi, dopo la conquista degli ottavi di finale di Champions League, potrebbe cambiare qualcosina e affidarsi a Correa. Di seguito le ultime di sportmediaset.it

PROSSIMO OBIETTIVO – Inter-Sampdoria è il prossimo impegno che andrà in scena a San Siro sabato alle 20.45. Dejan Stankovic, allenatore blucerchiato, torna nel suo ex stadio da avversario mentre Simone Inzaghi. dopo aver conquistato gli ottavi di Champions League, punto alla quarta vittoria consecutiva in campionato. Il tecnico nerazzurro, secondo le ultime di formazione di sportmediaset.it, potrebbe andare avanti con una staffetta in difesa: fuori Alessandro Bastoni, protagonista di un’ottima prova contro il Viktoria Plzen, e dentro de Vrij con Acerbi che scalerebbe sulla sinistra. In attacco possibile chance per Correa.

Inter-Sampdoria, tre possibili cambi dopo il Viktoria Plzen

Ora che Inzaghi ha trovato la quadra, le rotazioni sono minime e più o meno prestabilite. Come dichiara sempre il tecnico, giocando ogni tre giorni c’è bisogno di tutti. In attesa di scoprire se Marcelo Brozovic potrà tornare tra i convocati già contro i blucerchiati (vedi articolo), rimane intatto il trio di centrocampo che sta facendo le fortune dell’Inter, ovvero Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. Un possibile cambio sulla corsia destra con Darmian al posto di Dumfries mentre a sinistra Dimarco potrebbe essere confermato. In porta sempre Onana mentre in difesa Inzaghi potrebbe riproporre la staffetta de Vrij-Bastoni, con il secondo in panchina e l’olandese al centro della difesa. In attacco, con un Lukaku in più, Inzaghi opta per la prudenza: il belga non partirà dal 1′, l’opzione al momento più accreditata è dare fiducia a Correa e far riposare Dzeko.