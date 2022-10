Inzaghi: «Avevamo tutto da perdere, complimenti! Brozovic torna a breve»

Inzaghi prosegue la lunga serie di interviste su Inter TV. L’allenatore, dopo il 4-0 al Viktoria Plzen, è felice per come la squadra ha gestito il girone e vuole che si continui così.

GRAN SODDISFAZIONE – Simone Inzaghi celebra Inter-Viktoria Plzen e l’obiettivo raggiunto: «I ragazzi hanno fatto benissimo. Partita seria e organizzata, sappiamo quello che ci giocavano. Dobbiamo fare i complimenti, abbiamo fatto un girone incredibile con due squadre fortissime. Il primo obiettivo centrato con voglia, ci deve dare fiducia ed è giusto goderci una serata così coi nostri tifosi. Da domani dovremo pensare a sabato, perché in quarantotto ore saremo già in campo. Era una partita che alla vigilia avevamo tutto da perdere, si dava per scontato ma sappiamo che tutte le partite soprattutto in Champions League dobbiamo affrontarle nel migliore dei modi. La squadra ha interpretato i momenti della gara nel migliore dei modi, quando c’era da andare siamo andati tutti assieme e quando c’era da difendere ci siamo difesi da squadra. Il ritorno di Romelu Lukaku? Fa benissimo, è un uomo importante che c’è mancato tanto. Adesso chiaramente sono contento per lui e per Roberto Gagliardini, adesso aspettiamo Marcelo Brozovic che manca poco. Quando un allenatore ha tutti questi giocatori disponibili deve fare delle scelte, ma sul lungo servono tutti».