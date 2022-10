VIDEO – Inter, volti sorridenti per la foto di squadra: il dietro le quinte!

L’Inter, dopo la meritata qualificazione agli ottavi di Champions League, si è messa in posa ad Appiano Gentile per la foto di squadra. Volti distesi, sereni e sorridenti come dimostrano le immagini del dietro le quinte pubblicate dal club su Twitter

DITE CHEESE – L’Inter di Simone Inzaghi, dopo aver battuto 4-0 il Viktoria Plzen ed essere approdata agli ottavi di finale di Champions League per il secondo anno consecutivo, si è ritrovata ad Appiano Gentile dove è stata scattata la foto di squadra (vedi articolo). Un Romelu Lukaku particolarmente sorridente dopo il ritorno in campo (con tanto di gol) è tra i principali protagonisti del dietro le quinte reso noto dall’Inter su Twitter.

Il giorno dopo un traguardo importante regna ovviamente la serenità.