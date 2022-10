Inter-Sampdoria, seduta mattutina per Stankovic: due in fase di recupero

Archiviata la grande vittoria col Viktoria Plzen, ora testa a Inter-Sampdoria. ‘Deki’ Stankovic ci sta pensando da tutta la settimana. Oggi in mattinata allenamento a Bogliasco

LAVORO − Si pensa a Inter-Sampdoria, gara valida per la dodicesima giornata di campionato. Dejan Stankovic, il grande ex di turno, ritornerà per la prima volta da allenatore al Meazza contro la squadra nerazzurra. Oggi al ‘Mugnaini’, i blucerchiati hanno svolto lavoro in mattinata. Il programma di Deki si è definito mediante attivazione atletica, esercitazione tecnico-tattica e partitella a campo ridotto. Manuel De Luca ed Harry Winks hanno invece seguito i rispettivi percorsi di recupero. Domani nel pomeriggio la rifinitura del match di San Siro.

Fonte: sampdoria.it