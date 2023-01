Inter-Parma, un ex l’ultima possibile novità di formazione per Pecchia

Inter-Parma si giocherà alle 21 per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Dopo l’uscita dei convocati di Pecchia (vedi articolo) salgono le quotazioni per un ex, fra i tanti rientri nei gialloblù.

DI RIENTRO – L’ultima parte del 2022 in Serie B ha visto il Parma con diversi indisponibili, ma in tanti recuperano oggi contro l’Inter. Il principale è ovviamente Gianluigi Buffon, atteso (a diciotto giorni dal 45° compleanno) dalla sua cinquantesima partita al Meazza (vedi articolo). Come lui tornano a disposizione anche Cristian Ansaldi, Gabriel Charpentier, Roberto Inglese e Valentin Mihaila, che hanno tutti superato dei problemi fisici. Proprio Ansaldi, all’Inter nella stagione 2016-2017, potrebbe essere la sorpresa di formazione visto che non c’è il titolare Jayden Oosterwolde. Nel caso giocherebbe a sinistra, altrimenti si adatta Woyo Coulibaly con Enrico Delprato a destra. Inglese sarà invece quasi certamente il centravanti di Fabio Pecchia, che nell’ultima partita (26 dicembre a Venezia) aveva adattato Franco Vazquez che ora torna a fare il trequartista.

CAMBIO DIETRO – Per Inter-Parma l’altro assente in difesa è Simone Romagnoli. Prevista quindi la conferma per i due titolari del ruolo, il messicano Yordan Osorio e l’argentino Lautaro Valenti. Un’alternativa è Botond Balogh, che nell’ultimo confronto diretto al Meazza fece un clamoroso fallo da rigore ignorato dall’arbitro Marco Piccinini. Il modulo di Pecchia è 4-2-3-1, con Nahuel Estévez e Stanko Juric probabili scelte in mezzo al campo. In questo caso lo spagnolo Adrian Bernabé andrebbe a giocare più avanzato, largo a destra. A sinistra (ma i due si potrebbero anche scambiare) c’è Dennis Man, autore del gol del vantaggio nell’ultima vittoria dei gialloblù, 0-2 a Brescia il 12 dicembre. Dalla panchina sia Simon Sohm sia Gennaro Tutino. Questa la probabile formazione di Pecchia per Inter-Parma: Buffon; Delprato, Osorio, Valenti, Ansaldi; Estévez, S. Juric; Bernabé, Vazquez, Man; Inglese.