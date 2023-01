Inter-Parma, i 24 convocati di Pecchia: non solo Buffon fra i recuperati

Inter-Parma degli ottavi di Coppa Italia, stasera alle 21, avrà ventiquattro giocatori convocati per quanto riguarda Pecchia. L’allenatore ospite recupera non solo Buffon (vedi articolo), ma anche altri giocatori che erano infortunati nell’ultima partita il 26 dicembre. Si tratta di Ansaldi, Charpentier, Inglese e Mihaila, mentre restano fuori Oosterwolde e Romagnoli in difesa.

INTER-PARMA – I CONVOCATI DI PECCHIA

Portieri: 1 Gianluigi Buffon, 22 Leandro Chichizola, 40 Edoardo Corvi;

Difensori: 14 Cristian Ansaldi, 4 Botond Balogh, 39 Alessandro Circati, 26 Woyo Coulibaly, 15 Enrico Delprato, 3 Yordan Osorio, 30 Lautaro Valenti;

Centrocampisti: 16 Adrian Bernabé, 23 Drissa Camara, 8 Nahuel Estévez, 20 Antoine Hainaut, 24 Stanko Juric, 19 Simon Sohm;

Attaccanti: 7 Adrian Benedyczak, 13 Ange-Yoan Bonny, 9 Gabriel Charpentier, 45 Roberto Inglese, 98 Dennis Man, 28 Valentin Mihaila, 11 Gennaro Tutino, 10 Franco Vazquez.