Buffon a caccia della cinquantesima a San Siro contro l’Inter in Coppa Italia

Gianluigi Buffon tornerà in porta con il suo Parma contro l’Inter in Coppa Italia. Il portiere raggiungerà così la 50esima presenza a San Siro.

CINQUANTA – Tra poco più di due settimane Gianluigi Buffon compirà 45 anni. Tra qualche ora sarà invece a San Siro a quasi due anni dall’ultima volta. Sarà lui, secondo quanto riporta Sport Mediaset, a difendere la porta del Parma nella gara di oggi contro l’Inter in Coppa Italia. Buffon è fuori da tre mesi e questa stagione ha giocato solo 3 partite. Un grande ritorno per il portiere ex Juventus. La sua ultima gara a San Siro è stata contro l’Inter, quando la Juventus rimontò i nerazzurri di Conte. Buffon arriverà a quota 50 presenze a San Siro con la gara di oggi.