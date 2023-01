Coppa Italia, ottavi di finale: calciatori e allenatori squalificati. No diffidati

Non ci sono più diffidati per gli ottavi di Coppa Italia, che iniziano oggi, perché il regolamento del torneo cancella le ammonizioni in modo che tutte le squadre che partecipano alla fase finale partano da una situazione di parità. Ci sono però degli squalificati, tra turni precedenti e passate stagioni. Anche per quanto riguarda l’Inter, ma ininfluente perché infortunato.

COPPA ITALIA – SQUALIFICATI OTTAVI DI FINALE

INTER-PARMA martedì 10 gennaio ore 21

Squalificati Inter: Marcelo Brozovic (una giornata)

Squalificati Parma: nessuno

MILAN-TORINO mercoledì 11 gennaio ore 21

Squalificati Milan: nessuno

Squalificati Torino: nessuno

FIORENTINA-SAMPDORIA giovedì 12 gennaio ore 18

Squalificati Fiorentina: nessuno

Squalificati Sampdoria: nessuno

ROMA-GENOA giovedì 12 gennaio ore 21

Squalificati Roma: nessuno

Squalificati Genoa: Silvan Hefti (una giornata)

NAPOLI-CREMONESE martedì 17 gennaio ore 21

Squalificati Napoli: Hirving Lozano (una giornata)

Squalificati Cremonese: nessuno

ATALANTA-SPEZIA giovedì 19 gennaio ore 15

Squalificati Atalanta: nessuno

Squalificati Spezia: nessuno

LAZIO-BOLOGNA giovedì 19 gennaio ore 18

Squalificati Lazio: nessuno

Squalificati Bologna: nessuno

JUVENTUS-MONZA giovedì 19 gennaio ore 21

Squalificati Juventus: Massimiliano Allegri (allenatore, una giornata)

Squalificati Monza: Samuele Birindelli (una giornata)

Il regolamento della Coppa Italia prevede che si venga squalificati alla seconda ammonizione, venendo diffidati al primo cartellino giallo (e ogni ulteriori due).