Inter-Napoli, Lozano dal 1′ con un solo allenamento: le scelte di Spalletti

Inter-Napoli è la sfida in programma domani alle ore 18.00, valevole per la tredicesima giornata di Serie A (QUI le ultime sui nerazzurri). Massimo Ugolini – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, fa il punto in casa azzurra, dove Politano è risultato positivo al Coronavirus (vedi articolo)

SCELTE FATTE – Inter-Napoli andrà in scena domani alle ore 18.00 a San Siro. Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Matteo Politano causa Coronavirus. Al suo posto, secondo le ultime di Massimo Ugolini, ci sarà Hirving Lozano: «Gioca Lozano che però è arrivato ieri sera, solo un allenamento per il messicano ma Spalletti ha fatto capire che toccherà a lui. Per il resto nessuna novità, scenderà in campo il miglior Napoli possibile con Ospina in porta; Di Lorenzo e Mario Rui esterni di difesa e al centro Koulibaly e Rrahmani. In mezzo Anguissa e Fabian Ruiz. Lozano, Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen».