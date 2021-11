Atalanta-Spezia, i bergamaschi senza alcun problema! Agganciata l’Inter

Atalanta-Spezia ha aperto la tredicesima giornata di Serie A. La squadra di Gian Piero Gasperini non ha alcun problema contro i liguri, nonostante l’iniziale svantaggio e aggancia l’Inter al terzo posto in classifica. Di seguito il risultato finale e i marcatori

AGGANCIO – Atalanta-Spezia ha aperto la tredicesima giornata di Serie A con fischio d’inizio alle ore 15.00. La squadra di Gian Piero Gasperini passeggia contro i liguri nonostante l’iniziale svantaggio, siglato da Nzola dopo 11 minuti di partita. La Dea ritrova la retta via al 18′ con Pasalic, grande protagonista del match. Al 38′ va in vantaggio grazie al rigore messo a segno da Zapata e al 41′ è sempre Pasalici a mettere a segno il 3-1. Nel secondo tempo Muriel entra e mette la firma sul 4-1. All’89’ c’è gloria anche per Malinovskyi. Al 91′ lo Spezia va a segno con Nzola. La sfida termina sul 5-2, con l’Atalanta che sale a quota 25 punti in classifica agganciando l’Inter al terzo posto. Ora palla alla squadra di Simone Inzaghi che domani alle ore 18.00 sfiderà il Napoli a San Siro (QUI le ultime)