Inter-Napoli, Inzaghi scioglie un solo dubbio: rimangono due ballottaggi

Inter-Napoli è la sfida in programma domani alle ore 18.00, valevole per la tredicesima giornata di Serie A. Dopo le dichiarazioni di Inzaghi in conferenza stampa (vedi articolo), è certa la presenza di Ranocchia dal 1′ mentre rimangono ancora due dubbi

DUBBI – Inter-Napoli è una delle sfide più attese della tredicesima giornata di Serie A. Simone Inzaghi ha sciolto i dubbi sul sostituto dell’infortunato Stefan de Vrij, che sarà Andrea Ranocchia mentre resistono ancora due ballottaggi: uno in attacco e uno in difesa. Alessandro Bastoni, infatti, non è in perfette condizioni fisiche e considerando che mercoledì ci sarà lo Shakhtar Donetsk in Champions League, Inzaghi potrebbe dare una chance dal 1′ a Federico Dimarco. Anche Edin Dzeko non è al meglio e quindi il tecnico nerazzurro potrebbe valutare la coppia tutta argentina Lautaro Martinez-Joaquin Correa dal 1′, con il bosniaco pronto a subentrare a gara in corso. Se il numero 9 nerazzurro dovesse però dare certezze, sarà certamente lui il titolare contro la rocciosa difesa del Napoli.