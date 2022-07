Inter Lione, si svuota l’infermeria: Inzaghi recupera (quasi) due giocatori – CdS

L’Inter si prepara a giocare la penultima amichevole contro il Lione prima dell’inizio del campionato e l’esordio in Serie A contro il Lecce. Simone Inzaghi può sorridere per il recupero (vicino) di due giocatori dall’infermeria.

DUE VICINO AL RECUPERO – Milan Skriniar ieri si è allenato per la prima volta con il resto del gruppo dopo aver superato il problema alla coscia subito in nazionale e ora punta a tutti i costi a tagliare le tappe per il rientro effettivo tra i titolari. Il calciatore sarà convocato sabato a Cesena per l’amichevole tra Inter e Lione, dove con molta probabilità giocherà anche uno spezzone di partita. Ieri alla ripresa degli allenamenti ancora a parte Robin Gosens, ma tra oggi e domani anche lui dovrebbe tornare ad allenarsi con il gruppo e puntare quantomeno a una convocazione per la sfida contro i francesi. Recuperato anche Roberto Gagliardini, sarà regolarmente a disposizione del mister.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti