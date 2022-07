VIDEO – Fantacalcio, le nuove liste: in difesa spiccano 2 non difensori dell’Inter!

Fantacalcio pronto al via. In vista della stagione che sta per iniziare cambiano leggermente le liste. E in difesa sono presenti anche due titolari dell’Inter che difficilmente giocheranno in difesa. Di seguito il video estratto dalla puntata speciale di “FantaShow” su Sky Sport 24

