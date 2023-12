Inter, lavoro prima dell’Udinese: tanti assenti ma una nota positiva!

L’Inter si è ritrovata oggi ad Appiano Gentile dove sta preparando la sfida all’Udinese, in programma sabato a San Siro alle 20.45 e valevole per la quindicesima giornata di Serie A. Inzaghi dovrà fare a meno di diversi giocatori in difesa, la nota positiva arriva da Arnautovic che seppur con una evidente fasciatura è regolarmente a disposizione

ASSENTI – L’Inter di Simone Inzaghi, dopo la pesante vittoria conquistata sul campo del Napoli, prepara la sfida contro l’Udinese che si giocherà sabato sera in un San Siro come sempre prontissimo a spingere Lautaro Martinez e compagni. Il tecnico piacentino dovrà fare a meno di diversi uomini in difesa: chiaramente Benjamin Pavard, che potrebbe rientrare in Coppa Italia, ma anche Denzel Dumfries e Stefan de Vrij che dovranno stare fermi una ventina di giorni. Discorso diverso per Alessandro Bastoni che ormai è quasi pronto: probabile una sua convocazione per Inter-Udinese, ma difficilmente potrà scendere in campo dal 1′.

Inter, prosegue il lavoro ad Appiano Gentile: Arnautovic acciaccato ma presente

Intanto la squadra prosegue con il lavoro ad Appiano Gentile, illuminato oggi da un bel sole nonostante le temperature gelide. Tanti sorrisi e serenità con una nota positiva: Marko Arnautovic, che ha accusato un piccolo problema alla mano, seppur con una evidente fasciatura è regolarmente presente e a disposizione.