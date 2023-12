VIDEO – Inter-Atalanta 3-1, Primavera TIM Cup: gol e highlights della partita

Inter-Atalanta, match degli ottavi di finale di Primavera TIM Cup 2023-2024, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata al Konami Youth Development Centre di Milano (Interello).



AVANTI IN COPPA – Inter-Atalanta 3-1 negli ottavi di finale di Primavera TIM Cup. Esordio vincente nella coppa di categoria per l’Inter di Cristian Chivu, che passa il turno. A Interello sblocca la situazione all’11’ Matteo Spinaccè, bravo a inserirsi a centro area su cross da sinistra per il colpo di testa dell’1-0. Nove minuti dopo pareggia però l’Atalanta, con una deviazione in mischia nell’area piccola di Lorenzo Riccio. Con questo risultato si va all’intervallo, ma nella ripresa è l’Inter a farla da padrone. Questo complice anche un errore del portiere avversario Piotr Pardel, che al 51′ regala palla su giocata da dietro e subisce il 2-1 a opera di Luca Di Maggio, a segno dal limite con un tiro deviato. Poco dopo lo stesso Pardel travolge in area Amadou Sarr, per un evidente rigore. Lo trasforma lo stesso Sarr al 61′, nonostante il portiere intuisca, chiudendo i conti.

Video con gli highlights di Inter-Atalanta Primavera dal canale ufficiale YouTube dell’Atalanta.