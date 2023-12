Bastoni prenota il tagliando per Inter-Udinese. Cautela Pavard − CdS

In vista di Inter-Udinese Inzaghi dovrebbe riconvocare Alessandro Bastoni. Il difensore conta ad esserci, per testare le sue condizioni in vista del rush di fine 2023. Altri discorsi su Pavard.

WORK IN PROGRESS − Con de Vrij e Dumfries ai box, per l’Inter diventa fondamentale il recupero sia di Bastoni che di Benjamin Pavard. Ormai i due sono quasi pronti. Il difensore della Nazionale, out dall’ultimo ritiro azzurro di Coverciano, potrà essere convocabile già contro l’Udinese sabato sera. Ma difficilmente partirà dal primo minuto. Probabile uno spezzone nel secondo tempo, per sottoporsi ad una sorta di tagliando in vista del match di Champions League contro la Real Sociedad di martedì 12. Quanto a Pavard, il francese potrebbe già essere convocato per la Lazio, ma logica e cautela consigliano di aspettare una tra Bologna o Lecce.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno