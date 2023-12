Inter in emergenza difesa? Inzaghi può lanciare due Primavera! − TS

Vista l’emergenza nel reparto difensivo per Simone Inzaghi, potrebbe esserci l’esordio a breve di due giovani molto promettenti. Occhi su Stabile e Aidoo.

ESORDIO − Date le assenze in difesa di De Vrij e Pavard, il mister Simone Inzaghi spera di recuperare almeno Alessandro Bastoni per la gara di sabato sera contro l’Udinese. Nel frattempo, però, circola un nome nuovo per la difesa nerazzurra. Si tratta di Giacomo Stabile, classe 2005 che il suo esordio con l’Inter dei ‘grandi’ l’ha già fatto in estate durante l’amichevole contro l’Egnatia. In quell’occasione andò anche in gol. Si sta allenando molto ad Appiano e spera che il tecnico piacentino gli regali l’esordio contro i friuliani. Rappresenta il giovane più promettente per la Primavera di Chivu. Il giovane vuole seguire le orme di Bastoni e sogna di farci coppia insieme. Da segnalare, secondo Tuttosport, anche la probabile convocazione del diciottenne Aidoo. L’esterno italo-ghanese potrebbe essere utilizzato in virtù dell’assenza di Denzel Dumfries, nell’impegno casalingo dell’Inter di sabato sera.

FONTE: Tuttosport – Simone Togna