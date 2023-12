VIDEO – Lazio-Genoa 1-0, Coppa Italia: gol e highlights della partita

Lazio-Genoa, match degli ottavi di finale di Coppa Italia 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



BASTA UN GOL – Lazio-Genoa 1-0 negli ottavi di finale di Coppa Italia. La Lazio è la prima squadra che accede ai quarti di finale. Bastano cinque minuti ai biancocelesti per avere la meglio del Genoa: l’ex Luca Pellegrini scende sulla sinistra, cross basso e a rimorchio arriva Mattéo Guendouzi che trova l’angolo basso alla sinistra di Nicola Leali. I rossoblù sfiorano il pareggio due volte con Mateo Retegui, ma l’attaccante argentino non ha una grande mira. Al 27′ costretto al cambio Gustav Isaksen, per un infortunio muscolare. Prima di uscire, Retegui a inizio ripresa ha una grande chance su errore di Mario Gila, bravo però a recuperare e contrastare l’attaccante del Genoa al momento del tiro. Entra anche Ciro Immobile, ma a parte un’occasione non riesce a pungere. La migliore palla gol per il raddoppio la Lazio ce l’ha col subentrato Toma Basic, all’esordio stagionale, che calcia troppo debole. Ma i biancocelesti non pagano l’errore e passano.

Video con gli highlights di Lazio-Genoa dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.