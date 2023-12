De Vrij e Dumfries, tempi di recupero: l’Inter segna una gara − CdS

Per de Vrij e Dumfries 20 giorni di stop, per entrambi fatale la partita contro il Napoli al Maradona. Fissati i tempi di recupero, l’Inter segna una partita per il loro rientro.

TEMPI DI RECUPERO − Stefan de Vrij e Denzel Dumfries ai box insieme. Per il primo risentimento agli adduttori della coscia sinistra, mentre per l’esterno sempre risentimento ma ai flessori. Insomma, l’Inter li perderà per circa una ventina di giorni. Quindi significa sicuramente out per i match contro Udinese, Real Sociedad, Lazio e Bologna (quest’ultimo di Coppa Italia). In prospettiva potrebbero recuperare per il match del 23 contro il Lecce a San Siro, ma l’Inter predica cautela tale da mettere nel mirino una sola partita: quella contro il Genoa in programma venerdì 29 dicembre.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno