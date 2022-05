Inter, la statistica positiva di Inzaghi contro l’Empoli fa ben sperare

L’Inter domani affronterà l’Empoli per la terzultima partita di Serie A 2021-2022. L’obiettivo per la squadra di Simone Inzaghi è vincere, per mettere pressione al Milan. Una statistica importante gioca a favore del tecnico nerazzurro.

STATISTICHE A SUO FAVORE – Inter-Empoli sarà la settima volta che Simone Inzaghi affronterà i toscani in partite ufficiali. Contro di loro ha sempre vinto, segnando un totale di 10 gol contro uno soltanto degli azzurri. Inoltre, mister Inzaghi ha sempre vinto contro le squadre allenata da Aurelio Andreazzoli: quarto incrocio in carriera tra i due, con il tecnico dell’Inter uscito sempre vittorioso. Statistiche queste che fanno ben sperare in vista della sfida di domani, anche se più della statistica conterà la voglia di vincere e di mettere pressione al Milan, in campo domenica contro il Verona.