Marelli non ha dubbi: «Manganiello per Inter-Empoli? Arbitro di livello!»

Marelli ex arbitro italiano, è tornato a parlare della designazione arbitrale di Gianluca Manganiello per Inter-Empoli (vedi articolo). Questo il suo commento pubblicato in un video nel suo canale ufficiale YouTube.

DESIGNAZIONE ARBITRALE – Luca Marelli non ha dubbi per quanto riguarda la designazione dell’arbitro per quanto riguarda Inter-Empoli: «Stagione di altissimo livello per Manganiello fin qui, sostanzialmente Inter-Empoli è una partita di seconda fascia tra una partita che lotta per lo scudetto e una che è già salva, ma a questo punto della stagione tutte le partite sono di prima fascia se si tratta di sfide scudetto».