Inter-Juventus, Allegri spiazza tutti in attacco: novità − Sky

Questa sera Inter e Juventus si daranno battaglia per conquistarsi un posto nella finale di Coppa Italia. Come riportato da Guardalà a Sky Sport 24, Allegri è pronto a cambiare molto rispetto al Napoli. In particolare, oltre al ritorno al 3-5-2, il tecnico ospite starebbe preparando una mossa a sorpresa in attacco.

MOSSA OFFENSIVA – Manca sempre meno all’ultimo atto della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus. Per entrambe le squadre sarà una partita fondamentale per salvare la stagione. In particolare i bianconeri vogliono evitare di chiudere la seconda stagione senza aver conquistato nemmeno un titolo. Ecco perché Massimiliano Allegri è pronto a cambiare molte pedine rispetto alla partita con il Napoli. Come riportato da Giovanni Guardalà a Sky Sport 24, in primis il tecnico bianconero dovrebbe cambiare modulo tornando al 3-5-2. L’obiettivo è quello di adattarsi e mettersi a specchio allo schema di Simone Inzaghi. Questa sera in Inter-Juventus a comporre la linea a tre in protezione di Mattia Perin dovrebbero esserci Gleison Bremer, Leonardo Bonucci e Danilo. Sulla destra in sostituzione di Juan Guillermo Cuadrado squalificato è pronto a scendere in campo Mattia De Sciglio. Sulla sinistra invece confermatissimo Filip Kostic, che contro l’Inter quest’anno ha sempre fatto bene. Il centrocampo non dovrebbe subire variazioni con Adrien Rabiot, Manuel Locatelli e Fabio Miretti. La vera novità dovrebbe riguardare l’attacco. Dusan Vlahovic non sarà della partita (vedi convocati) e vista la forma non ottimale di Arkadiusz Milik, Allegri dovrebbe optare per Federico Chiesa centravanti con Angel Di Maria alle sue spalle. Mossa che si era rivelata vincente lo scorso anno in Champions League col Chelsea.

PROBABILE FORMAZIONE – La probabile formazione per Inter-Juventus secondo Sky Sport 24 (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic; Chiesa, Di Maria.

Fonte: Sky Sport24 – Giovanni Guardalà