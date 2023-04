Inter-Juventus, Brozovic rischia! Inzaghi decide sui ballottaggi – SM

Inter-Juventus di stasera non dovrebbe vedere Brozovic titolare. È la (quasi) certezza di Sport Mediaset, con Inzaghi che si è portato due ballottaggi ma non sembra intenzionato a cambiare le sue idee.

LA DECISIONE – A differenza di Massimiliano Allegri (vedi articolo), niente sorprese di formazione per Simone Inzaghi in vista di Inter-Juventus. Si era parlato dei due ballottaggi con Hakan Calhanoglu ed Edin Dzeko favoriti su Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku: così sarà. Se per il numero 90 c’è una gestione particolare (vedi articolo), Sport Mediaset parla di vero e proprio forte rischio esclusione per il centrocampista croato. Brozovic non è certo nella sua miglior stagione, mentre Calhanoglu al rientro dall’infortunio ha fatto meglio. Tutto confermato per il resto, a cominciare dalla porta dove è obbligato André Onana complice la squalifica di Samir Handanovic. In difesa Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni, sulle fasce Denzel Dumfries e Federico Dimarco. Senza Brozovic completano il centrocampo Nicolò Barella e Henrikh Mkhitaryan, intoccabile Lautaro Martinez reduce da due gol consecutivi. E in Coppa Italia peraltro ha segnato nell’ultimo derby d’Italia giocato al Meazza. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Juventus, secondo Sport Mediaset: Onana; Darmian, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.