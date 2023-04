Lukaku rilanciato, la strategia di Inzaghi per Inter-Juventus

Stasera in Inter-Juventus ci sarà anche Lukaku, dopo la grazia di sabato sulla squalifica. Per la partita di Coppa Italia Inzaghi ha un’idea in testa che rivela Sport Mediaset.

LA GESTIONE – Nonostante i due gol a Empoli domenica e la revoca della squalifica per Romelu Lukaku si preannuncia la panchina in Inter-Juventus. È quanto afferma Sport Mediaset, che dà Edin Dzeko in vantaggio per stasera (ore 21). Il bosniaco ha riposato tre giorni fa, restando in panchina per tutti i novanta minuti, ed è favorito oltre che riposato. Lukaku, però, è oggetto di una gestione particolare da parte di Simone Inzaghi. L’idea dell’allenatore è inserirlo verso il 60’, in modo da sfruttarne i vantaggi già mostrati nel secondo tempo a Empoli, dove non ha sentito la stanchezza ed era più brillante degli avversari.