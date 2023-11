Inter-Frosinone, 5 cambi per Inzaghi in formazione. Out Darmian – CdS

Stasera alle 20.45 in Inter-Frosinone si vedrà una squadra molto diversa da quella che ha battuto il Salisburgo mercoledì in Champions League. Il Corriere dello Sport indica cinque cambi di formazione per Inzaghi.

LE SCELTE – Cambia metà squadra di movimento per Inter-Frosinone stasera Simone Inzaghi. Il Corriere dello Sport dà come ovvio il ritorno della coppia d’attacco formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, col Toro che aveva lasciato il posto dal 1′ a Salisburgo ad Alexis Sanchez per poi entrare e decidere col rigore valso vittoria e qualificazione. A destra riecco Denzel Dumfries, superato l’affaticamento che non gli ha permesso di giocare in Champions League. Nicolò Barella il rigore del pesante 0-1 se l’è procurato, oggi riprende la maglia che mercoledì era di Davide Frattesi. Non cambiano gli altri due centrocampisti per Inter-Frosinone, con Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan. A sinistra Carlos Augusto in Austria non ha convinto, scontato il rientro di Federico Dimarco. Una sorpresa può essere quella invece di non vedere Matteo Darmian nell’undici titolare. La possibilità è che sia Stefan de Vrij ad agire sul centro-destra, dove in coppa c’era Yann Bisseck, lasciando Francesco Acerbi in mezzo (con Alessandro Bastoni braccetto di sinistra). Questa la probabile formazione di Inzaghi per Inter-Frosinone, secondo il Corriere dello Sport: Sommer; de Vrij, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.