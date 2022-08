Inter-Cremonese, scelto il sostituto di Lukaku. Brozovic a rischio! − Sky

Qualche novità in Inter-Cremonese sula formazione dei nerazzurri. Lukaku starà fuori per almeno un mese, definito il suo sostituto. Intanto, a rischio posto Marcelo Brozovic

LE ULTIME − Manca pochissimo a Inter-Cremonese, match valido per la quarta giornata di campionato. Inzaghi dovrà fare a meno di Lukaku (vedi tempi di recupero). Al suo posto pronto Edin Dzeko che giocherà per la prima volta titolare in questa stagione. Con lui ovviamente il Toro Lautaro Martinez. Qualche novità potrebbe esserci in mezzo. Salgono le quotazioni di Kristjan Asllani, con Brozovic a rischio panchina. Nel caso in cui partisse titolare, l’albanese sarebbe ad ogni modo affiancato dal duo Niccolò Barella e Hakan Calhanoglu.