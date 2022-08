Biasin: «Asllani dal 1′ in Inter-Cremonese? Sarebbe bello per due motivi»

Asllani potrebbe scendere dal 1′ in Inter-Cremonese, sfida in programma questa sera alle 20.45. L’albanese giocherebbe al posto di Brozovic. Il commento di Fabrizio Biasin

BUONA SOLUZIONE − Biasin spende qualche parola su Asllani anche in vista di Inter-Cremonese: «Non so se Asllani partirà titolare in Inter-Cremonese. Ma so che tutti quelli che l’hanno visto da vicino ne hanno parlato benissimo. Sarebbe bello vedere come se la cava un 20enne in regia a San Siro, anche solo per non dover pretendere da Brozovic le solite 50 partite al 100%». Il giornalista si è espresso così su Twitter.