Skriniar, il PSG non molla: occhio Inter. Al-Khelaifi contatterà Zhang! − SM

La telenovela Skriniar fatica a spegnersi, il PSG è pronto a ritornare alla carica con una mossa disperata. Pronto ad entrare in scena anche il presidente Al-Khelaifi che contatterà il numero 1 dell’Inter, Zhang

NON MOLLA − Mancano due giorni alla conclusione del mercato e i tifosi dell’Inter non possono ancora dormire sonni tranquilli. Milan Skriniar, infatti, continua a rimanere nel mirino del PSG. Secondo Claudio Raimondi di Sport Mediaset, i parigini starebbe pensando ad un’ultima mossa disperata pur di strappare il centrale slovacco ai nerazzurri. Si muoverà personalmente il presidente Nasser Al-Khelaifi che nelle prossime ore contatterà personalmente Steven Zhang. Possibile offerta da 80 milioni di euro con Manuel Akanji possibile sostituto in caso di clamorosa chiusura.