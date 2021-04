Inter-Cagliari, Sanchez scalpita: pronto a far rifiatare un attaccante

Per Inter-Cagliari, Antonio Conte starebbe pensando di far rifiatare un attaccante per concedere una chance in più ad Alexis Sanchez, in ottimo stato di forma ormai da qualche settimana.

OCCASIONE – Inter-Cagliari, nuova chance per Alexis Sanchez? Antonio Conte, stando alle ultime di formazione, in vista dell’impegno di domenica alle 12:30, potrebbe far rifiatare uno dei due attaccanti per concedere una chance in più ad Alexis Sanchez, che come ha sottolineato lo stesso tecnico ne post-partita di Inter-Sassuolo, meriterebbe di giocare titolare. Ovviamente con lo stato di forma dei due attaccanti titolari, è difficile trovare uno spazio per il cileno che nonostante l’enorme esperienza, pecca in zona gol. Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, insieme sono a quota 99 gol da quando sono all’Inter (vedi articolo), e domenica potrebbero non giocare insieme da titolari. Il cileno potrebbe dunque prendere il posto del centravanti argentino.