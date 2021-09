Inter-Bologna è Inzaghi contro Mihajlovic: il bilancio tra i due allenatori

Inter-Bologna, quarta giornata della Serie A 2021/22, vedrà sfidarsi Simone Inzaghi e Sinisa Mihajlovic. Ecco il bilancio tra i due tecnici.

SFIDA OSTICA – Stasera si giocherà Inter-Bologna (ore 18.00), gara valida per quarta giornata della Serie A 2021/22. I nerazzurri dovranno cancellare il pareggio in casa della Sampdoria e la sconfitta contro il Real Madrid. E dovranno farlo contro i rossoblu, che hanno gli stessi punti in classifica. La squadra di Sinisa Mihajlovic arriva a San Siro forte della vittoria contro il Verona, costata la panchina a Eusebio Di Francesco. Una partita piena di insidie, quindi, e lo score del serbo contro Simone Inzaghi non aiuta.

QUASI PAREGGIO – Dopo essere stati compagni di squadra alla Lazio, Inzaghi e Mihajlovic si sono sfidati otto volte da allenatori. E il bilancio è favorevole al tecnico dell’Inter per una sola partita: tre vittorie a due su quello del Bologna, con in mezzo tre pareggi. E l’ultima vittoria dell’ex tecnico di Torino e Milan risale all’ultima sfida contro: Bologna-Lazio dello scorso 27 febbraio, terminata 2-0. Prima, Mihajlovic aveva avuto la meglio solo in Lazio-Torino 1-3 (11 dicembre 2017). In sostanziale pareggio anche il bilancio delle reti: 13 per le squadre di Inzaghi, addirittura 14 per quelle di Mihajlovic. Il filotto dell’Inter inizia contro un avversario niente affatto da sottovalutare.