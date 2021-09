Inter-Bologna, voltare pagina subito per dimenticare una settimana amara

Inter-Bologna vede il ritorno in campo dei nerazzurri dopo l’amarezza per il pari di Genova e la sconfitta allo scadere col Real Madrid. Alle ore 18 quindi i campioni in carica saranno attesi dal riscatto.

REAGIRE SUBITO – Voltare pagina, andare avanti e mettere le ultime due partite come semplici episodi negativi, che in stagione capitano a tutti. Questo è l’obiettivo di Simone Inzaghi per Inter-Bologna, dopo il 2-2 a Genova con la Sampdoria e lo 0-1 all’89’ col Real Madrid in Champions League. Due passi falsi, sì, ma che non mettono in pericolo la rincorsa alle posizioni di vertice a patto che la vittoria torni subito. Ecco perché, contro un avversario anche storicamente rognoso, all’Inter servirà andare subito oltre l’ultima settimana, in modo che non condizioni (e che soprattutto non faccia ripetere uno dei due risultati). È ancora metà settembre, ma bisogna dare un segnale di immediata ripresa: le avversarie di certo non stanno a guardare.

L’ORA DEI CAMBI – Da escludere che in Inter-Bologna si veda la stessa formazione col Real Madrid. Anzi, proprio la condizione fisica ancora non ottimale (e il calo nella ripresa delle ultime due) porta Inzaghi a modificare qualcosa. In rampa di lancio Joaquin Correa e Denzel Dumfries, per Edin Dzeko e Matteo Darmian: sarebbe la loro prima volta dall’inizio. Poi possibili Andrea Ranocchia, Danilo D’Ambrosio, Arturo Vidal e Federico Dimarco per far rifiatare qualche titolare, dato che martedì si rigiocherà subito a Firenze. Il Bologna arriva con gli stessi punti, sette, e non subisce gol da due partite: l’ex Sinisa Mihajlovic punta sulle conferme (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16.30 il vero countdown a Inter-Bologna: collegamenti in diretta con l’inviato al Meazza, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta streaming (vedi articolo).