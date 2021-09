Inter-Bologna, notte in ritiro per la squadra. Poi ultime prove e San Siro – CdS

Inter-Bologna, la squadra ha passato la notte in ritiro ad Appiano Gentile alla vigilia della sfida. Secondo il Corriere dello Sport oggi in mattinata le ultime prove per Simone Inzaghi e poi la partenza.

ULTIME PROVE – Handanovic e compagni raggiungeranno lo stadio dalla Pinetina, dopo aver trascorso la notte in ritiro. Ieri, dopo l’allenamento del tardo pomeriggio, cena per tutti nel centro sportivo e, stamattina, dopo la colazione, risveglio muscolare e ultime prove in vista della sfida. Per concludere, quella di oggi pomeriggio, sarà la prima partita con il ritorno della telecronaca dedicata ai tifosi non vedenti presenti allo stadio, in collaborazione con il CAFE (Centre for Access to Football in Europe, partner di UEFA CSR).

Fonte: Corriere dello Sport