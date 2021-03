Inter-Atalanta (Serie A): la probabile formazione dell’Inter di Conte

La probabile formazione di Conte

Inter-Atalanta è in programma oggi a partire dalle ore 20.45. Partita valida per la ventiseiesima giornata del Campionato Italiano di Serie A. La settima del girone di ritorno. Dopo le vittorie di Milan e Juventus, importante mantenere il passo in vetta. Scopriamo la probabile formazione dell’Inter di Conte

LA ROSA E LA FILOSOFIA DI CONTE

INDISPONIBILI – Per la prima volta in stagione non sono previsti assenti, salvo sorprese negative.

MODULO – Non sarà una partita a specchio probabilmente, ma il 3-5-2 dell’Inter non è poi così così diverso dalla soluzione tattica degli ospiti (3-4-1-2). Ci sarà un vertice alto?

LA SQUADRA REPARTO PER REPARTO

DIFESA – Nessun dubbio dietro. In porta il capitano Handanovic tra i pali. A guidare la linea a tre de Vrij con Skriniar terzo di destra e Bastoni terzo di sinistra.

CENTROCAMPO – Unico ballottaggio in mezzo. A destra Hakimi con Perisic a sinistra. In cabina di regia Brozovic spalleggiato da Barella mezzala destra e Vidal mezzala sinistra, favorito su Eriksen.

ATTACCO – Ritorno al passato in avanti. Nonostante l’ottimo Sanchez visto a Parma, Lukaku ritroverà dall’inizio Lautaro Martinez come spalla offensiva.

IL PROBABILE SCHIERAMENTO DELL’INTER

FORMAZIONE – Ecco dunque la probabile formazione titolare dell’Inter che affronterà l’Atalanta in Serie A: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.

IN PANCHINA – Radu; Ranocchia, D’Ambrosio, Kolarov; Darmian, Young, Gagliardini, Vecino, Eriksen, Sensi; Sanchez, Pinamonti.

