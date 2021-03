Inter-Atalanta (Serie A): le probabili formazioni della 26ª giornata

SERIE A – 26ª giornata

Lunedì 08/03/2021 ore 20:45 Le probabili formazioni di Inter-Atalanta

INTER ATALANTA (3-5-2) (3-4-1-2) 1 HANDANOVIC (C) SPORTIELLO 57 37 SKRINIAR (C) TOLOI 2 6 DE VRIJ ROMERO 17 95 A. BASTONI DJIMSITI 19 2 HAKIMI MAEHLE 3 23 BARELLA DE ROON 15 77 BROZOVIC FREULER 11 22 VIDAL GOSENS 8 14 PERISIC PESSINA 32 9 R. LUKAKU MURIEL 9 10 LAUTARO MARTINEZ D. ZAPATA 91 Allenatore A. CONTE G. GASPERINI Allenatore LA PROBABILE FORMAZIONE DI CONTE IN INTER-ATALANTA

PANCHINA 97 A. RADU (GK) (GK) F. ROSSI 31 5 GAGLIARDINI (GK) GOLLINI 95 7 A. SANCHEZ PALOMINO 6 8 VECINO LAMMERS 7 11 KOLAROV CALDARA 13 12 SENSI MALINOVSKYI 18 13 A. RANOCCHIA KOVALENKO 20 15 YOUNG RUGGERI 40 24 ERIKSEN GHISLANDI 41 33 D’AMBROSIO MIRANCHUK 59 36 DARMAIN ILICIC 72 99 PINAMONTI PASALIC 88 INDISPONIBILI

– 1 RADUNOVIC (non convocato)

4 SUTALO (infortunato)

33 HATEBOER (infortunato) SQUALIFICATI – – DIFFIDATI BASTONI, BARELLA

BROZOVIC e LUKAKU FREULER ULTIME NOTIZIE

Il grande ballottaggio a centrocampo tra Eriksen e Vidal al momento vede in vantaggio il cileno ma occhio alle possibili sorprese tattiche. La scelta in attacco riguarda uno tra Muriel e Ilicic, con il colombiano per ora nettamente favorito per scendere in campo dall’inizio.