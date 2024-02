Inter-Atalanta, Inzaghi sceglie garanzie in difesa: Sommer fra tutti! – CdS

Simone Inzaghi torna sulle garanzie: in Inter-Atalanta necessita della difesa titolare. A capo ci sarà Yann Sommer, di cui il Corriere dello Sport evidenzia l’efficacia.

GARANZIE – Dopo aver dovuto obbligatoriamente fare a meno di lui nell’ultima trasferta dell’Inter, Simone Inzaghi ritrova Yann Sommer per il nuovo impegno di campionato nerazzurro. In Inter-Atalanta, in scena questa sera a San Siro, l’estremo difenso svizzero riprende il proprio posto fra i pali interisti. A Lecce Emil Audero ha saputo sostituirlo degnamente, nonostante il resto della difesa – ma anche del resto dei reparti – fosse rimaneggiata e non costituita dai titolarissimi di Inzaghi. In Inter-Atalanta cambierà anche questo, visto che l’allenatore piacentino tornerà ad affidarsi alle classiche garanzie. Nel reparto difensivo nerazzurro, infatti, mancherà solo Francesco Acerbi, ancora in ripresa dall’infortunio, e dopo il riposo in Salento torneranno dal 1′ Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni.

NUMERI – La squadra di Simone Inzaghi, come spiega Corriere dello Sport, non subisce gol da 316 minuti – fra campionato e coppe – ma stasera affronterà quella di Gian Piero Gasperini, che in attacco potrebbe destare qualche preoccupazione. I bergmaschi, infatti, sono secondi dietro l’Inter per gol realizzati, con 48 reti in 25 partite. Per questo in Inter-Atalanta sarà importante avere gran parte della difesa nerazzurra titolare a disposizione, con a capo Yann Sommer. Il portiere svizzero sta collezionando strisce di imbattibilità, con numeri impressionanti: appena quattro gol subiti e sette clean-sheet dall’inizio del nuovo anno.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia