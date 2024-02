Inter senza misura, numeri strabilianti: un record gol dopo 80 anni! – CdS

L’Inter colleziona numeri incredibili: un dato riporta addirittura a 80 anni fa. Ecco il focus di Corriere dello Sport sul potenziale dell’attacco nerazzurro.

NUMERI – L’Inter continua a lasciare tutti a bocca aperta: per qualità di gioco, forza fisica, strisce di risultati positivi e numeri di gol esaltanti. Gli ultimi successi in campionato sono un chiaro indicatore della brillantezza della squadra di Simone Inzaghi, che contro Roma, Salernitana e Lecce ha vinto tutt’altro che di misura. In tutte e le ultime tre partite consecutive i nerazzurri hanno messo a segno ben quattro gol. E non è stata la prima volta nel corso di questa stagione che l’Inter ha collezionato questi numeri. Come evidenzia il Corriere dello Sport, infatti, il club interista ha ottenuto la vittoria sette volte con quattro gol di scarto. Contro la Fiorentina, il Milan, la Salernitana (due volte), l’Udinese, il Monza e per ultimo il Lecce. In tutto quest’anno sono solo sei le sfide vinte con un’unica rete di scarto con le avversarie e appena sette quelle ottenute producendo un solo gol.

DATI – Ma, tornando al numero che balza maggiormente all’occhio – quello delle tre partite consecutive vinte con quattro gol -, un altro dato risulta particolarmente interessante. Ovvero il fatto che ciò non si verificasse nell’Inter da quasi 80 anni in Serie A, precisamente dall’ottobre del 1947. Inoltre, è significativo anche il fatto che nella squadra di Simone Inzaghi hanno firmato dei gol ben quindici nerazzurri diversi, con un totale di ventuno reti messe a segno nel nuovo anno. E dietro l’Inter, in questa classifica, si posiziona l’Atalanta – a quota 19 gol – che arriverà a San Siro proprio stasera.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia