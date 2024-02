Barella regista idea last-minute? Un precedente con Inzaghi

Nicolò Barella contro il Lecce è entrato nel secondo tempo al minuto 54 a causa dell’ammonizione di Kristjan Asllani. La particolarità riguarda però il ruolo in cui ha dovuto giocare, ossia da regista.

PASSATO – Nicolò Barella ha già giocato in cabina di regia prima di Lecce–Inter. In questa occasione Simone Inzaghi lo ha utilizzato a causa dell’ammonizione di Kristjan Asllani, che doveva essere sostituito. Il numero 23 è entrato al minuto 54 e ha fatto molto bene in quel ruolo, che non è qualcosa di nuovo per lui. Già con il Cagliari ricopriva a volte la posizione davanti alla difesa nel 2018, lo ha fatto anche in poche occasioni con Antonio Conte all’Inter. Simone Inzaghi lo bocciò però da regista, soprattutto in un’occasione. Nel febbraio del 2022 i nerazzurri persero Marcelo Brozovic per infortunio ad Anfield contro il Liverpool e non c’erano alternative al croato. Il tecnico piacentino provò in regia Matias Vecino, Hakan Calhanoglu e anche Barella, precisamente in Inter–Sassuolo del 20 febbraio 2022. La partita finì 2-0 per gli ospiti e l’allenatore non fu affatto soddisfatto, tant’è che il numero 23 non ha mai più giocato lì prima della scorsa domenica. Oggi con l’Atalanta farà la mezz’ala, ma a partita in corso potrebbe essere riproposto da regista nel caso in cui entri Davide Frattesi.