Barella: «Recuperare palla per me come un gol! Ora tranquillo»

Barella è il protagonista, a poche ore da Inter-Atalanta, dell’intervista dedicata sul Matchday Programme prodotto dal club. Come di consueto, in queste dichiarazioni non c’è nulla di attuale ma semplicemente i giocatori si raccontano. Ecco un estratto.

LA PREFERENZA – C’è qualcosa che Nicolò Barella preferisce fare in campo: «Recuperare un pallone per me è sempre stato come fare un gol, mi ha sempre stimolato, un po’ come dare una bella palla e vedere un mio compagno andare in porta. L’esperienza e giocare partite importanti mi ha aiutato a crescere e a vivere tutto con più tranquillità rispetto al passato. Per me la squadra è la cosa più importante ed è quella che spinge tutti noi a dare il meglio, come il voler ricambiare l’affetto dei tifosi e rendere orgogliosa la mia famiglia».

LA DATA – Barella, nel Matchday Programme di Inter-Atalanta, indica tre date particolari della sua vita. Il primo, che riguarda il campo, è il 2016: «L’anno più complicato che ho vissuto da calciatore ma anche quello che mi ha fatto più crescere. Per la prima volta sono andato via di casa per trasferirmi al Como in prestito. Lì ho iniziato la convivenza con mia moglie ed è stato il momento in cui ho capito che sarei potuto diventare un calciatore ad alti livelli».

Fonte: Matchday Programme Inter-Atalanta