Asllani, fiducia da Inzaghi: un segnale emblematico in Lecce-Inter

Con l’infortunio di Hakan Calhanoglu, ora tutta la responsabilità della regia a centrocampo cade sulle spalle di Kristjan Asllani. Che in Lecce-Inter ha ottenuto una grande iniezione di fiducia da parte di Simone Inzaghi, con un gesto emblematico.

FIDUCIA – Asllani non ha deluso le aspettative nelle ultime gare in cui ha giocato da titolare, ovvero contro Fiorentina e Lecce, trovando anche due assist. Adesso, con l’indisponibilità di Calhanoglu, toccherà a lui continuare a gestire la regia nelle prossime sfide che attendono i nerazzurri, quantomeno fino alla trasferta di Bologna. Inzaghi ha fiducia in Asllani e un gesto emblematico in Lecce-Inter lo dimostra: nonostante il cartellino giallo preso al minuto 38, infatti, il tecnico ha deciso di non cambiare subito all’intervallo il centrocampista albanese. Anzi, lo ha rimandato in campo lasciandogli spazio per altri 10 minuti, prima di sostituirlo con Barella. Per fare un confronto, nella prima da titolare di quest’anno – contro la Real Sociedad – Asllani dopo aver preso il giallo nel primo tempo, aveva visto concludersi la sua partita all’intervallo. Segnale di come, ad oggi, lo stesso Inzaghi abbia nettamente più fiducia nel suo regista di riserva.