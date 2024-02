Acerbi, Calhanoglu e Thuram: chi torna prima con l’Inter? Due più vicini

Acerbi, Calhanoglu e Thuram sono i tre principali infortunati dell’Inter, che nessuno si ricorda avere degli assenti anche in questo periodo di vittorie consecutive. Sport Mediaset indica quando torneranno i giocatori: uno farà più tardi.

DI RIENTRO – Nelle formazioni di Inter-Atalanta di oggi non appariranno i nomi di Francesco Acerbi, Hakan Calhanoglu e Marcus Thuram. Tutti e tre, reduci da infortunio nelle ultime due settimane e poco più, saranno indisponibili alla pari dei “soliti” Juan Guillermo Cuadrado e Stefano Sensi, che staranno fuori a lungo. Per i primi tre, Simone Inzaghi è comunque vicino a riaverne a disposizione due. Sport Mediaset dà cauto ottimismo sul rientro di Acerbi e Thuram già lunedì prossimo contro il Genoa. Il difensore ha avuto tempi più lunghi rispetto al previsto, perché c’era la sensazione che potesse rientrare già a Lecce, dopo essersi fermato con la Roma il 10 febbraio. Il francese ha sempre preoccupato meno, lui reduce da infortunio contro l’Atlético Madrid otto giorni fa. Tempi un po’ più dilatati invece per Calhanoglu, l’ultimo in ordine cronologico: per lui si punta il Bologna. L’obiettivo è averlo a pieno regime, così come Acerbi e Thuram, fra dieci giorni al Dall’Ara e soprattutto per Atlético Madrid-Inter.