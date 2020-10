Hakimi convocato per Genoa-Inter? Ecco che situazione deve verificarsi

Condividi questo articolo

Achraf Hakimi

Hakimi ha dovuto saltare il primo impegno europeo dell’Inter per un tampone positivo della UEFA, oggi “smentito” dalla società nerazzurra. Per la presenza in Genoa-Inter di domani la strada è in salita ma non ancora preclusa

ITER DA COMPLETARE – L’annuncio dell’Inter sulla negatività di Achraf Hakimi (vedi comunicato ufficiale, ndr) non basta a permettere la convocazione dell’esterno per la prossima partita. Nelle prossime ore è atteso l’esito del tampone “decisivo”, quello che decreterà la situazione specifica relativa ad Hakimi. Il risultato dovrebbe arrivare in mattinata. Possibilmente nelle prime ore del giorno, come preferirebbe l’Inter. Se il numero 2 nerazzurro risulterà nuovamente negativo, potrà tornare in gruppo. A disposizione di Antonio Conte fin da subito. Ma per Genoa-Inter in programma alle ore 18.00? Per quello servirà anche il completamento di tutto l’iter burocratico che, tra le varie pratiche, si concluderebbe solo con la certificazione del “falso positivo” del tampone UEFA. Solo in quel caso Hakimi potrebbe tornare a disposizione già domani per la trasferta di Genova, anche se difficilmente sarà così. Non allenandosi dalla vigilia di Inter-Borussia Monchengladbach (martedì, ndr), Conte non dovrebbe rischiare il seppur imprescindibile esterno destro marocchino. Si attendono aggiornamenti, soprattutto per la salute del ragazzo.